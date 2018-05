Nomi vietati per legge: da Nutella a Venerdì, tutti i casi che hanno fatto scandalo

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«No» ai nomi di padre, madre e fratelli. «No» a quelli offensivi, ridicoli, di personaggi storici o letterari. «No» ada bimbo per le bimbe (e viceversa). «No» agli eccessi di fantasia. Le regole chiamare un figlio sono chiare. Così come iNon mancano però i casi che arrivano in tribunale. A Genova, nel 2008, è stata la Corte di Cassazione a rettificare il nome di un bimbo chiamato dai genitori Venerdì. Considerato un possibile motivo di scherno, il nome è stato sostituito dai giudici con il più tradizionale Gregorio. Apparentemente più pacata, è stata respinta, nel 2011, la richiesta di una coppia, a Mantova, di registrare la figlia come Andrea. Il tribunale ha mutato il nome in Andrée. È stata la corte d'Appello di Brescia, l'anno successivo, a ribaltare il giudizio. Andrea era stato bocciato - e riabilitato nel 2012 in Cassazione - pure per una bimba di Pistoia. Il principio per cui il nome deve corrispondere al sesso del bebè è stato causa della bocciatura dei nomi Eris, a Cornate in Brianza, e Lior, a Milano. Lunga la lista dei nomi discussi negli ultimi anni. A Brescia, un tifoso ha dovuto rinunciare al sogno di chiamare il figlio Van Basten, optando per Elia.A Boscotrecase nel Napoletano, invece, l'anagrafe ha accettato Varenne. È stata la moglie dell'uomo a rivolgersi al tribunale, pure contro l'impiegato che aveva effettuato la registrazione. Rifiutato a Chiavari Bottom, ritenuto irrispettoso.A Tolosa i giudici hanno mutato in Jahid il nome Jihad scelto da una coppia musulmana. A Valenciennes, Nutella è stata registrata come Ella. A Madrid bocciato Lobo, che in italiano significa Lupo.riproduzione riservata ®