Da Alma Futura a Imagine, i figli dei vip battezzati nel solco del “famolo strano”

Leonardo e Sofia sono stati i nomi italiani più gettonati nel 2021. Discorso a parte invece per quanto riguarda i nomi che hanno fatto tendenza nel mondo dello spettacolo quest’anno: da Alma Futura a Imagine, i vip hanno dato sfoggio alla fantasia assegnando ai loro bebè nomi che decisamente si allontanano da quelli tradizionali. Per alcuni è stato un esordio nel mondo della genitorialità, altri hanno bissato o addirittura raggiunto il quadris.

È il caso del calciatore Ciro Immobile, diventato papà per la quarta volta del piccolo Andrea. Altro fiocco azzurro nel mondo del calcio per Mattia Zaccagni e la compagna Chiara Nasti, diventati genitori per la prima volta di Thiago, nome scelto come tributo a Leo Messi. Fiocco rosa per il Sergente della Lazio, Milinkovic, diventato papà di Irina. A sperimentare per la prima volta l’emozione di essere mamma è stata Francesca Sofia Novello che, con il pilota motociclistico Valentino Rossi, ha accolto con gioia l’arrivo di Giulietta.

Forte istinto di paternità per Cristiano Ronaldo, diventato nel 2022 papà per la quinta volta, con la piccola Alana Martina. Un tuffo nel mondo greco per la coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, che hanno chiamato la loro figlia Atena, come la dea della saggezza. A lasciare il segno, però, ci ha pensato Levante, che lo scorso 13 febbraio ha dato alla luce Alma Futura, nome che per la sua originalità si è guadagnato per un giorno la top trend di Twitter e che insieme a Imagine Fiordispino, il nome della figlia di Stash, ha vinto il premio morale originalità.

Grande passo per Tiziano Ferro, che insieme al marito Victor, è diventato papà bis di Margherita e Andreas, una storia di adozione che ha commosso l’Italia, divenuta poi canzone. In casa Ferragni, invece, sembra tramontata l’idea di affibbiare nomi bizzarri: Edoardo è quello scelto da Francesca, la sorella maggiore di Chiara.

