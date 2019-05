di Leandro Del Gaudio

Sabato 11 Maggio 2019, 18:20

Ha risposto alle domande del giudice e si è difeso per oltre un’ora.replica alle accuse di essere il responsabile dell’agguato di piazza Nazionale aculminato nel: Non sono io quello del video - ha spiegato - abito nella zona delle Case nuove, quel giorno ero in casa o con i miei parenti, ha spiegato al Gip Alessandro Buccino Grimaldi. E al suo avvocato, il penalista napoletano Claudio Davino, ha spiegato: “I giornali mi stanno massacrando per questa storia della piccola ferita, ma non c’entro, quando questa storia finirà, sarò un uomo massacrato”.