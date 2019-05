Noemi, messaggi e bigliettini fuori dall'ospedale. Quattro ragazzine undicenni: «Può capitare a tutti»

Il caso di, la bambina di 4 anninel corso di una sparatoria venerdì scorso, ha sconvolto non solo la città partenopea ma tutta Italia: oggi quattro ragazzine di 11 anni,, sono uscite dalla scuola Maiuri che si trova vicino all'ospedale Santobono - dove la piccola è ricoverata - per affiggere due fogli di carta disegnati e scritti da loro in omaggio a Noemi.Le quattro ragazze, zaino in spalla, si sonoal cancello i loro messaggi, poi hanno fatto una foto per ricordare questo momento e magari spingere altre coetanee a seguire il loro esempio. «Pensiamo molto a Noemi, siamo rimaste molto colpite quando abbiamo saputo quello che le è successo, per questo oggi abbiamo deciso di venire qui», hanno detto le ragazze, che hanno avuto questa idea per dire «Non mollare» allae in gravi condizioni.