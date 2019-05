Noemi, nuovi interventi per liberare le vie aeree: prognosi resta riservata

Lunedì 13 Maggio 2019, 16:11

Dalun nuovo bollettino sulla situazione di, la bimba ferita nella sparatoria in piazza Nazionale. « Le condizioni cliniche della bambina al momento sono stazionarie e i parametri vitali sono stabili. Nella giornata di ieri è stata effettuata una nuova broncoscopia per disostruire le vie aeree. Nella mattinata di oggi è stata effettuata una nuova Tac, come da programma, per monitorare le lesioni polmonari. La bimba continua ad essere sottoposta a cicli di ventilazione con ossigeno per supportarla nella respirazione. La prognosi resta riservata. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 48 ore».