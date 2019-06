Bimba di 8 mesi morta per le «ripetute botte del papà»: oggi l'autospia

Il padre della bimba di otto mesi deceduta venerdì notte nel Salernitano, è gravemente indiziato di ripetuti maltrattamenti che, secondo gli investigatori, «hanno causato la morte della minore quale conseguenza delle lesioni riportate, aggravate dall'omissione reiterata dei necessari soccorsi». Nella tarda serata di ieri è stato eseguito un fermo d'indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato nei confronti del 37enne, che è stato condotto in carcere.

La madre della piccola, è indagata in stato di libertà per concorso nella commissione dello stesso delitto. Il provvedimento cautelare nei confronti del padre è stato adottato sulla base delle indagini effettuate dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno insieme ai colleghi del commissariato di Nocera Inferiore. Gli accertamenti dei poliziotti, coordinati dal sostituto procuratore Roberto Lenza, sono stati avviati in seguito all'intervento presso il pronto soccorso dell'ospedale «Umberto I» di Nocera Inferiore dove la neonata, trasportata da un'ambulanza del 118, era giunta già priva di vita nella notte del 22 giugno.



La piccola presentava varie ecchimosi ed escoriazioni, per le quali - all'esito di un primo esame svolto dal medico legale - si è ritenuto necessario approfondire i fatti ascoltando i genitori, i testimoni e attraverso accertamenti specifici. Il sostituto procuratore ha disposto l'autopsia che verrà effettuata questo pomeriggio alle 15 all'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore dai medici legali Giuseppe Consalvo e Rosanna Di Concilio. L'esito dell'esame autoptico sarà decisivo per chiarire le cause che hanno provocato la morte della neonata.

Lunedì 24 Giugno 2019, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA