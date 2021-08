No vax e positiva, partorisce e fugge per non essere ricoverata: il neonato abbandonato in ospedale

Una donna positiva al Covid e in stato di gravidanza, dichiaratamente no-vax, è fuggita dall'ospedale subito dopo aver partorito, con l'aiuto del marito. La donna, che non voleva essere ricoverata in un reparto Covid, ha abbandonato il suo neonato.

Leggi anche > Regione Lazio, attacco hacker al sito: «In tilt il portale della salute e il sistema di prenotazione dei vaccini»

È accaduto a Palermo, all'ospedale Cervello, nella giornata di ieri. Il marito è riuscito ad entrare fino alla stanza della moglie, eludendo la sorveglianza dei vigilanti. Dalle prime testimonianze, emerge che la donna aveva dichiarato al personale sanitario di essere una 'no vax'. Ricoverata due giorni fa per un parto cesareo, la donna ha lasciato il neonato in ospedale. Sono in corso indagini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA