No vax muore in ospedale a Livorno: avrebbe rifiutato le cure

Malata di Covid rifiuta le cure e muore dopo 20 giorni in ospedale. Letizia una 59enne no vax residente nel Livornese è morta ieri all'ospedale di Livorno dove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. La donna non risulta fosse vaccinata e durante il suo ricovero, secondo quanto appreso, avrebbe rifiutato ogni tipologia di cura proposta dai medici, fino al decesso.

La donna era stata ricoverata all'ospedale di Livorno una ventina di giorni fa. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina (Livorno), il 17 novembre, vista la positività e la situazione clinica la donna era stata trasferita prima al reparto Covid dell'ospedale di Livorno, poi a malattie infettive dove ieri è deceduta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 18:55

