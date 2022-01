No-vax, ultimo weekend prima della stretta: hotel, ristoranti e trasporti, cosa succede dal 10 gennaio

Lunedì 10 gennaio è ormai alle porte. Le nuove misure, contro l'aumento dei contagi Covid, entreranno in vigore dopo il weekend e porteranno a un'ulteriore stretta per i no vax. Per i non vaccinati questo sarà l'ultimo weekend prima del «semi lockdown» che il governo ha stabilito. Restano poche ore, dunque, ai no vax per godersi un pranzo al ristorante, all'aperto, o per soggiornare in un hotel, o per utilizzare i mezzi pubblici grazie all'utilizzo del Green pass base. Ma anche per andare in palestra o partecipare a un evento, grazie all'esito di un tampone negativo. Ecco tutte le novità che entreranno in vigore dal 10 gennaio.

Per quanto riguarda i trasporti, dal 10 gennaio, i non vaccinati potranno spostarsi solo con auto private o in taxi. Per i no vax sarà impossibile salire su un aereo, su una nave, su un autobus o in metro. Da lunedì, infatti, occorrerà essere in possesso del Super Green pass.

Per le cerimonie o eventi, allo stesso modo occorrerà la certificazione verde rafforza. Chi si sposa o chi battezza un figlio potrà invitare alla festa solo persone vaccinate o guarite dal Covid e, quindi, munite di Super Green pass. Una misura che comprende tutti, anche gli over 12.

Ma non solo. Niente più palestra, né piscina, né sport di squadra e attività in centri e circoli sportivi all'aperto e al chiuso per i no vax. Gli sport di contatto, invece, come le arti marziali, saranno consetiti anche con il Green Pass base,ma all'aperto. Anche per usare gli impianti di risalita e per sciare non basterà più il tampone negativo.

Anche i luoghi di cultura, come biblioteche e musei, saranno interdetti ai non vaccinati. Dai musei alle mostre, dagli archivi alle biblioteche, tutto richiederà la certificazione verde rafforzata per entrarci.

Il Super Green pass, inoltre, servirà per entrare in fiere e sagre, anche all'aperto, congressi e convegni, centri benessere all'aperto e al chiuso e termali (eccetto che per prestazioni sanitarie). Vietato anche l'ingresso in parchi divertimento e a tema, centri culturali, sociali e ricreativi, sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò.

Ultime 48 ore di «libertà», dunque, per i no vax. Da lunedì, poi, la stretta decisiva che al governo sperano possa far cambiare idea a quei circa 5 milioni di persone che ancora hanno rimandato la vaccinazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 14:51

