No vax contrae il Covid, l'appello ai medici prima di finire in rianimazione: «Non vaccinatemi»

Un uomo di 71 anni è ricoverato in gravi condizioni a Treviso dopo aver contratto il Covid. L'uomo, un 'no-vax', ha lanciato un appello ai medici prima di finire in rianimazione chiedendo di non essere vaccinato. L'uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Insieme a lui un'altra persona che non è stata vaccinata contro il Covid.

Come racconta la Tribuna di Treviso mentre i medici lo stavano intubando lui, con un filo di voce, ci ha tenuto a dire che non di vorrà mai vaccinare: «Sono un No Vax convinto». «Un caso così grave non lo vedevamo da settimane», ha dichiarato il direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi.

Secondo la ricostruzione l’uomo è fermamente contrario ai vaccini. La notizia che è stata ripresa anche dal professor Roberto Burioni su Facebook, con il post: «Tempi duri per i no-vax».

