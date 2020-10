No mask a Roma, 90 multati: dovranno pagare una sanzione tra 400 e 1000 euro

No mask a Roma: arrivano le sanzioni. Sono circa 90 le persone identificate dalle forze dell'ordine ieri durante le manifestazioni a Roma perché non indossavano la mascherina. Saranno tutti multati, secondo quanto si apprende. Nel caso di ulteriori violazioni alle normative si procederà con la denuncia all'autorita' giudiziaria.

Ieri nella Capitale si sono svolte diverse manifestazioni. Tra queste a Bocca della Verità c'è stato un sit-in contro la «dittatura sanitaria», a cui hanno partecipato i gilet arancioni e Forza Nuova, e a piazza San Giovanni la «Marcia della Liberazione». Qui più volte gli organizzatori dal palco hanno invitato al rispetto delle regole anti Covid ribadendo che non era «una manifestazione no mask nè sì mask». Un invito, però, che non è stato accolto da tutti i partecipanti. Molti quelli che non hanno indossato la mascherina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 12:29

