No Green pass, a Milano tremila al corteo. Spuntano anche i “gilet gialli". Trieste blindata

Continuano anche oggi le proteste dei no Green pass, in primis a Trieste e Milano.

Circa tremila no green pass si sono radunati in piazza Fontana a Milano per dare il via a un nuovo corteo, si tratta della 16esima manifestazione di fila di sabato. 'No green pass', 'La gente come noi non molla maì, 'Giu le mani dai bambinì sono i cori che scandiscono il presidio, mentre fischietti e trombe rompono il silenzio della piazza dove qualche cartello sostiene la libertà di non vaccinarsi. Tra i manifestanti compare anche un gruppo di lavoratori della logistica con i gilet gialli - espongono lo striscione 'ora è sempre resistenzà - in omaggio alle proteste che si sono viste in Francia. L'iniziativa contro il certificato verde di oggi parte dopo un tentativo di mediazione andato a vuoto: ieri il questore Giuseppe Petronzi ha emesso «un provvedimento di prescrizione», imponendo che l'iniziativa si svolga fino alle ore 21 ma lungo un itinerario che pur concedendo piazza Duomo e corso Buenos Aires (quando i negozi saranno chiusi) eviti luoghi sensibili come la Camera del lavoro, la Statale o la sede della Regione. Un percorso che non ha soddisfatto i rappresentanti del Comitato no green pass che dopo la decisione della questura hanno revocato il preavviso di manifestazione affermando che «Non c'è stato spazio per alcun accordo». Fallito dunque il tentativo di trovare un equilibrio tra il diritto di manifestare e gli interessi della città (i commercianti lamentano un calo degli incassi a causa delle proteste), i manifestanti hanno ora dato il via al corteo pronto a creare nuovi disagi nel centro della città.

Sono due fratelli i manifestanti No Green Pass portati in Questura a Milano dopo aver aggredito una troupe di Fanpage. Uno dei due ha spintonato il cronista e messo la mano sulla telecamera dell'operatore. È stato poi raggiunto dal fratello che, non avendo documenti, è stato anche lui portato negli uffici di via Fatebenefratelli. Il corteo non è ancora partito da piazza Fontana.

La cronaca della giornata

Ore 16 Oltre duemila persone, ma il numero è in rapido aumento, si sono concentrate in piazza Libertà a Trieste per la manifestazione di protesta contro l'obbligatorietà del Green pass, organizzata dal Coordinamento NoGreenpass cittadino. Il corteo, anticipato fino a poche ore fa da polemiche e sfide con le autorità di polizia, è caratterizzato da poche persone che indossano la mascherina, rarissimi distanziamenti sociale e pochi steward del servizio d'ordine. Il corteo è aperto da un furgone sul quale è montato un altoparlante dal quale è stato più volte raccomandato ai partecipanti di indossare la mascherina e che illustra le ragioni della protesta. In una città blindata, la manifestazione si apre con uno striscione in cui si invita il sindaco a indossare la mascherina e altri contro il Green pass. È assente il leader del Coordinamento Lagentecomenoi, Stefano Puzzer, che sarebbe fuori città.

Milano, No Green pass in corteo: tensione sul percorso

Non intendono seguire il percorso prescritto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi i no green pass che scenderanno in corteo a Milano oggi come ormai fanno da quindici sabati. E anzi in un comunicato hanno avvisato: «se vedrete un corteo che segue quel percorso, quello è il corteo della forza ondulatoria, non quello dei manifestanti No Green Pass». I manifestanti volevano passare per piazza Duomo e corso Buenos Aires e almeno in due luoghi sensibili fra la sede di Libero, l'università Statale e la sede della Regione ma nell'incontro di ieri mattina in questura, hanno affermato che «le nostre proposte sono state rifiutate in toto seppur con una spiegazione che aveva come unico pregio quello della fantasia. Quella stessa fantasia che riconosciamo al ministro della forza ondulatoria. Infatti, anziché negarci tout court i luoghi e le vie richieste, hanno cercato di spiegarci che passare davanti alla Statale o salutarla da piazza Missori fossero la stessa cosa, e lo stesso passare davanti alla Camera del Lavoro oppure intravvederla da piazza Cinque Giornate. Per quanto riguarda corso Buenos Aires, potevamo anche passarci, ma solo al ritorno, verso le 21, dopo aver vagato a lungo fuori dal centro della città calpestando quei viali della circonvallazione esterna frequentati da spacciatori, viados e prostitute». «Per questo motivo - hanno aggiunto - siamo stati coerenti con quanto avevamo anticipato e abbiamo deciso di revocare il preavviso».

Al corteo si stima parteciperanno almeno 8mila persone, mentre sono 400 circa gli uomini delle forze dell'ordine che stanno controllando da ieri la città e gli ingressi dalla Slovenia e dalle altre province. Su ogni lato di piazza Unità, anche lungo le Rive, sono state sistemate transenne e new jersey con alte inferriate: è consentito soltanto l'accesso pedonale all'area, ma fino alle 15, quando è prevista la partenza del corteo, dopo le 15 l'accesso sarà completamente interdetto.

«​ Mascherine o distanziamento, o scatta l'arresto »

Intanto dalla Questura di Trieste arriva un avvertimento: se non saranno «rispettate tutte le prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza» la Questura valuterà «le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell'art. 18 comma 5 del TULPS» secondo il quale «i contravventori al divieto o alla prescrizione dell'Autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413». La nota della Questura arriva in risposta al Coordinamento NoGreenpass che ha annunciato che alla manifestazione di oggi saranno rispettati gli obblighi di mascherina e distanziamento, ma non di costituire un servizio d'ordine.

