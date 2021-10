Montesano 'evoca' un nuovo partito. Poi attacca la polizia: «A Trieste ha esagerato»

No green pass, il sit-in a Roma: sul palco arriva Enrico Montesano e trascina la folla. L'attore ha spiegato: «Vaccinati e non vaccinati? Siamo tutti uguali. Noi i morti li rispettiamo, sono loro che non li rispettano perché hanno lasciato morire persone da sole in ospedale senza neanche un parente».

Enrico Montesano ha poi parlato delle proteste di Trieste e della reazione delle forze dell'ordine: «Non voglio fare un elogio alla polizia che a Trieste ha usato maniere troppo forti, ma la responsabilità è di chi impartisce ordini. Si poteva non eccedere ma chi ha dato questi ordini è responsabile di quello che è successo». L'attore ha anche lanciato dei cori, cantati da tutti i presenti, come «Giù le mani dai bambini» e «La gente come noi non molla mai». «Il futuro è creare una nuova forza che ci rappresenti, cercando una unione tra tutti i movimenti che in questo momento sono fuori dal Parlamento», ha detto Montesano "evocando" un nuovo partito.

