No green pass, la rabbia di Sami Modiano: «I paragoni col nazismo sono inaccettabili»

Le restrizioni paragonate a una dittatura, i vaccini considerati un'imposizione, l'estensione del green pass come il nazismo e i non vaccinati considerati vittime di discriminazioni e persecuzioni proprio come gli ebrei durante l'Olocausto. Senza contare l'auspicio di una nuova Norimberga per chi ha preso delle decisioni per fronteggiare la pandemia. Sono questi i mantra, ripetuti con slogan, cartelli e striscioni, dei manifestanti che da ieri, in tutta Italia, protestano contro il green pass.

In diverse città d'Italia, molti manifestanti hanno esibito delle stelle di David di colore giallo, alcune con la scritta 'Non vaccinato' e altre direttamente con l'equazione 'Non vaccinato = ebreo'. I no vax, che hanno protestato contro il green pass, si sono appropriati di quel marchio distintivo che accompagnò gli ebrei prima, durante e dopo l'Olocausto. Proseguendo ancora con la simbologia nazista, in piazza cartelli mostravano il green pass accostato a svastiche proprio per sottolineare quello che è considerato un «atteggiamento discriminatorio e lesivo della libertà costituzionale da parte del governo».

Una presa di posizione che non ha mancato di evidenziare dei paradossi. A Roma, ad esempio, insieme ai manifestanti che accusavano il governo di nazismo, c'erano tutti i più importanti esponenti locali dell'estrema destra. E dopo le prime condanne da parte della comunità ebraica, arriva anche il duro commento di Sami Modiano. Il 91enne superstite dell'Olocausto ha infatti affermato: «Paragonare il green pass alla Shoah è un paragone inaccettabile, la stella gialla è stato dolore, ha significato abbandonare la propria casa, è stata sofferenza. Nulla di ciò che ho visto è uguale a tutto questo, nulla».

