No green pass a Novara, Ruth Dureghello: «Cercano solo di ottenere visibilità»

No green pass in protesta che si paragonano ai deportati ebrei durante la Shoah. Immagini agghiaccianti e che fanno indignare, quelle dei giorni scorsi a Novara, ma nonostante la condanna generale c'è chi invita a vederla diversamente: si tratta di Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma.

«Ho l'impressione che l'utilizzo dei simboli della Shoah da parte dei no Green Pass sia diventato lo strumento per ottenere una visibilità che altrimenti non avrebbero» - ha scritto Ruth Dureghello su Twitter - «Giusto denunciarne la gravità, ma dovremmo interrogarci sull'opportunità di non cadere nella loro provocazione».

