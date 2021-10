No Green pass, a Milano il corteo nel centro cambia percorso

Sono più di 4mila, secondo la Questura di Milano, i partecipanti al corteo milanese contro il green pass. Il corteo si è diviso con il gruppo principale di manifestanti, all'altezza di via Monte Santo, che ha deviato dal percorso programmato e autorizzato dalla questura per imboccare via Galileo Galilei in direzione Stazione Centrale, provocando l'arretramento degli agenti schierati. Poche centinaia, invece, le persone che stanno seguendo il percorso concordato ieri.

Green pass, a Milano il sit-in 'No paura Day' in piazza Duomo

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 19:24

