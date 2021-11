No Green pass, Locatelli: «Le manifestazioni sono incomprensibili e al limite dell'ingiustificabile»

Le manifestazioni dei no green pass, sono «difficilmente comprensibili, al limite dell'ingiustificabile». Lo afferma Franco Locatelli (foto sotto), coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite a “Mezz'ora in più” su Rai3.

Ancora Locatelli: «Sarà un Natale certamente connotato da maggior socialità rispetto a quella dell'anno scorso esattamente» e questo grazie alla migliore situazione italiana. In termini di vaccinazione «cinque punti sopra la Germania e tre punti e mezzo rispetto alla Francia. È chiaro che la strada maestra è questa e dobbiamo continuare a cercare di convincere ancora chi è restio, riluttante o resistente». Lo scorso anno il 5 novembre 445 decessi contro i 51 di quest'anno nella stessa data, 15,7% positività contro l'1,2% di quest'anno, 25.647 ospedalizzati contro 3.519. Così il presidente del Css e coordinatore Cts, Franco Locatelli a Mezz'ora in più.

Locatelli sul vaccino alla fascia di età 5-11 anni. «La risposta è netta: quando saranno approvati da Ema e Aifa, non vedo perché non offrire la vaccinazione alla fascia di età 5-11 anni, negli Usa lo si fa già» e viene raccomandato dalle società di pediatri. Così il presidente del Css, Franco Locatelli, a Mezz'ora in più su Rai3. Seppur raramente anche i bambini sviluppano forme gravi di malattia o forme persistenti di Covid «dobbiamo tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi. Inutile lamentarci dei risultati dei test Invalsi se non facciamo di tutto per mantenere le scuole aperte». La riduzione della circolazione del virus è un valore aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 16:29

