No green pass, Liliana Segre: «A chi paragona alla Shoah dico: silenzio»

“Io non ho la sensazione di aver sbagliato a essere stata zitta tanto tempo, perché le orecchie non erano aperte a certi discorsi e alcune non si sono aperte mai. Se no come ti spiegheresti i negazionisti della Shoah, tutt'ora, e che ci siano, se li vogliamo paragonare anche se io sono contraria al paragone, quelli che oggi non vogliono sentire e negano che ci sia un nemico invisibile”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre intervenuta alla presentazione del libro di Myrta Merlino, 'Donne che sfidano la tempesta'. "Chi non vuole ascoltare non ascolta" ha aggiunto. A chi paragona la Shoah ai vaccini e al green pass risponde, a margine: "Lo ho già detto e lo ripeto. Silenzio".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 21:41

