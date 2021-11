No pass, diretta cortei: a Milano manifestanti entrano in piazza Duomo. In 400 al Circo Massimo

No Green pass e No Vax scendono nuovamente in piazza in varie città per il 16esimo sabato di proteste consecutivo. L'allerta resta alta, nonostante la direttiva del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che vieta i cortei nei centri storici. Roma chiude Piazza del Popolo, Milano piazza Duomo, ma le manifestazioni vengono comunque confermate. Sulle chat di Telegram, ancora una volta nel mirino degli inquirenti, impazzano gli inviti a scendere in piazza per "disobbedire al divieto di manifestare". Nella Capitale, per ora, poche centinaia di persone si sono riunite al Circo Massimo. «La gente come noi non molla mai», gridano i manifestanti presenti. Sul palco arrivano anche gli studenti universitari. «Proteggiamo i nostri sogni», ha detto uno studente parlando al megafono.

Roma, circa 400 persone al Circo Massimo

Poche centinaia di persone, per ora (non più di 400 comunque), al Circo Massimo a Roma, per la manifestazione contro il Green Pass . Con lo slogan «Noi siamo il popolo delle piazze d'Italia» il visa è stato dato poco dopo le 15. I primi gruppi di manifestanti con palloncini bianchi, azzurri e bandiere tricolore hanno raggiunto l'area del sit-in. «Non siamo rivoluzionari, siamo conservatori delle nostre libertà e oggi ci riuniamo in tante piazze italiane - ha detto una manifestante al megafono - non diciamo ' no Green pass' ma 'via Green pass'. Non cediamo alle provocazioni ma facciamo un inno alla vita. Siamo il movimento ondulatorio che cambierà la realtà delle cose».

La situazione a Milano

Sono riusciti a entrare in piazza Duomo a Milano i manifestanti No green pass dopo aver aggirato il cordone delle forze dell'ordine utilizzando diverse vie laterali. Confusi con i milanesi impegnati nello shopping del sabato pomeriggio, i manifestanti sono comunque riusciti a entrare nella piazza principale della città che ieri il Comitato di ordine pubblico cittadino aveva deciso di chiudere a qualsiasi evento non autorizzato fino al 9 gennaio. Qualche momento di tensione ha portato le forze dell'ordine anche ad allontanare un paio di persone. Nel frattempo Polizia e Carabinieri hanno cinturato la piazza isolando i manifestanti.

Sono migliaia le persone arrivate nella piazza dell'Arco della Pace a Milano per la manifestazione contro il vaccino che protegge dal Covid promossa da Robert Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, e dalla sua associazione Children's Health Defense. I manifestanti, assembrati e senza mascherine, scandiscono i consueti cori no green pass come «la gente come noi non molla mai» o «giù le mani dai bambini» e mostrano striscioni con la scritta «siamo arrivati liberi su questa terra e liberi torneremo a casa». Al suo arrivo in piazza Bob Kennedy jr è stato accolto da un applauso da parte dei manifestanti. In piazza ci sono anche Gian Marco Capitani, leader del movimento «Primum non nocere» che ha insultato la senatrice a vita, Liliana Segre, e Carlo Freccero ex direttore di Rai 2 che farà un intervento dal palco. «Kennedy ha fatto un discorso magnifico a Berlino nel 2020 - ha detto Freccero parlando con la stampa - e ha spiegato che le pandemie sono come le guerre, cioè fatte per controllare la gente. Spiega benissimo cosa è il controllo, la manipolazione, la propaganda ed è un giurista, quindi sono qui per questo. C'è chi lo considera un disinformatore? Per me è il contrario. Ô un vero giurista a livello internazionale».

Sul palco Robert Kennedy jr

«Ci hanno preso ogni diritto in America, è un colpo di Stato globale e questo è accaduto solo in 20 mesi. Il Green pass è colpo di Stato, uno strumento che usano per toglierci i diritti, non è una dittatura sanitaria ma uno strumento di controllo della vostra vita, dei vostri movimenti, del vostro conto in banca, è uno strumento di sorveglianza». Lo ha detto Robert Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, durante la manifestazione organizzata con la sua associazione Children's Health Defense all'Arco della Pace, a Milano. E ha aggiunto: «Se il green pass non è una misura sanitaria perché non è emesso dal ministero della Sanità ma da quello delle Finanze? Credono che siamo stupidi. A cosa serve questo green pass a cosa serve essere tutti vaccinati? Io non sono contro i vaccini sono, solo contro i vaccini cattivi». «Non vi dico cosa penso io - ha rimarcato - ma cosa Pfizer ha detto alla Fda. Pfizer avrebbe dovuto portare avanti uno studio clinico per tre anni ma lo ha tagliato a 6 mesi e ha dato il vaccino anche al gruppo di controllo. Perché hanno finito lo studio così in fretta in sei mesi? Perché hanno capito che nel giro di sei mesi la protezione degli anticorpi sparisce. Quindi hanno ridotto lo studio a sei mesi perché il risultato non era quello pianificato».

Napoli, in 2.000 al corteo disoccupati «7 novembre»

Circa 2mila le persone che stanno partecipando alla manifestazione organizzata dal movimento disoccupati «7 novembre» in corso oggi pomeriggio a Napoli. La manifestazione, iniziata come presidio statico in piazza Garibaldi, si è trasformata in corteo che ha attraversato l'intero corso Umberto per poi raggiungere via Medina, con l'obiettivo di arrivare a piazza del Plebiscito. Il percorso del corteo non ha previsto passaggi nelle strade interdette alle manifestazioni secondo quanto deciso ieri in Prefettura nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in vista di manifestazioni dei «no green pass». Oltre agli attivisti del movimento «7 novembre», stanno prendendo parte alla manifestazione anche rappresentanti dei lavoratori Cobas, del movimento occupanti case di Roma, del centro sociale Iskra di Bagnoli e di Potere al Popolo, progetto politico nato dall'esperienza del centro sociale napoletano «Ex Opg». Durante il passaggio a via Medina sono stati fatti esplodere dei fuochi d'artificio.

