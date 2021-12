No Green pass, sfiorata la tragedia a Torino: catene sui binari del treno

Catene complete di lucchetto sono state trovate questa mattina intorno alle 7 sui binari lungo la linea Bardonecchia-Torino nei pressi del Comune di Meana, in Valsusa. Ad accorgersi delle catene, a quanto si apprende, sarebbe stato personale di Trenitalia in servizio lungo la tratta. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. A causa del ritrovamento, che non ha causato alcun danno a persone o cose, il treno è rimasto fermo per oltre un'ora e i passeggeri hanno utilizzato il convoglio successivo. La circolazione ferroviaria sta ritornando alla normalità.

Oltre alla catena sui binari, secondo quanto appreso da AdnKronos, il macchinista del treno entrando in stazione è stato costretto a rallentare la corsa per la presenza di un soggetto travisato che agitava un bengala nelle vicinanze di binari. Quando il convoglio si è fermato, l'uomo è fuggito insieme ad altre quattro persone anch'essere travisate. Poco distante è stato anche trovato un lenzuolo con la scritta 'No green pass, blocchiamo tutto'.

