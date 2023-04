La rivincita di Nina: a 17 anni perde una gamba in un incidente stradale ma non la forza e il coraggio

di Redazione Web

Nina Sophie Rima è una modella e influencer, ma soprattutto è un esempio di coraggio. C'è un prima e un dopo nella sua vita. Perché? Nell'aprile del 2017 Nina è stata vittima di un incidente stradale dove ha perso la gamba, amputata dal ginocchio in giù. Nina è riuscita a trovare la forza per lottare, tramutando il dolore in successo. Tant'è che nell'aprile del 2022 è diventata mamma di Ella Noa Nolfo, figlia avuta con il suo attuale fidanzato Giuseppe Elio Nolfo. L'influencer ha scelto di raccontare la sua storia su TikTok. Ma procediamo con ordine.

Il racconto su TikTok

Con la sua forza d'animo Nina è diventata un punto di riferimenti per tutti i follower che la seguono sui social. Ed è proprio sulla piattaforma cinese che ha scelto di raccontare l'episodio che le ha cambiato la vita. «Ho avuto un incidente a 17 anni e mi ero appena trasferita in Francia da mia zia. Io mi stavo frequentando con un ragazzo e lui si muoveva in motorino. Devo dire la verità? Ogni volta che salivo su quel motorino non mi sentivo molto sicura», ha raccontato Nina.

Poi ha aggiunto: «Mentre eravamo in moto in galleria è arrivata un'altra moto nella direzione opposta e c'è stato subito l'impatto. Io sarei voluta subito scappare perché i miei genitori non sapevano che io stessi in moto. Poi, mi sono accorta che stavo rotolando in strada per circa 50 metri. Quando sono riuscita a fermarmi, poco dopo, ho provato ad alzarmi però mi sono resa conto di non avere più un piede, cioè mi si è staccato proprio durante l'impatto perché la pedalina dell'altra moto me lo ha tranciato subito», ha raccontato Nina.

«Ho aspettato i soccorsi per 40 minuti, ma tutta la situazione ha complicato le cose perché stando in strada con la gamba aperta è aumentato il rischio di infezioni», ha concluso l'influencer.

I commenti dei follower

Nina però non si è mai arresa ed è stata in grando di lanciare un messaggio importante sui suoi canali social, cioè che ogni donna è unica. Numerosi sono stati i commenti dei follower al video pubblicato su TikTok. «Nonostante quello che ti è accaduto sei lucida, equilibrata e con un atteggiamento verso la vita che ri rende un esempio meraviglioso», ha scritto un utente. E poi: «Ti stimo. Nonostante tutto ti sei rialzata come una guerriera per affrontare la vita». «Grazie per questo racconto», ha scritto un altro utente.

Una storia toccante che scuote il cuore di molti e porta a riflettere. Oggi, Nina, grazie al suo coraggio è una grande fonte di ispirazione per i suoi numerosissimi follower.

