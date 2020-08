Molesta una giovane a spasso col cane e la palpeggia: denunciato 26enne nigeriano irregolare

Militari del Nor dei carabinieri hanno defertio oggi in stato di libertà per violenza sessuale il 26enne nigeriano E. K., irregolare, senza fissa dimora. In via delle Cave a Padova, arrivato in bici dopo aver avvicinato una 28enne padovana che stava portando a passeggio il suo cane, la palpeggiava per allontanarsi subito dopo.



La ragazza ha fornito una dettagliata descrizione dell'immigrato rintracciato poco dopo in centro città. Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 16:08

