Da un mese una ragazza di origini nigeriane, residente in Italia da 19 anni, non riesce a trovare un appartamento in affitto a Rovigo, nonostante abbia contattato tutte le principali agenzie immobiliari della città.

«Sono affranta - racconta Nnenna Suberu, 25enne di Villafranca Veronese - Il più delle volte mi sono sentita rispondere dall'agente immobiliare di turno che non può darmi l'appartamento, in quanto sono straniera o peggio ancora perché sono nigeriana e il proprietario dell'immobile ha avuto esperienze negative con gli stranieri. Posso capire tutto, visto che ognuno è libero di fare ciò che vuole del proprio alloggio, ma questa vicenda mi sta costando parecchio, dato che sono costretta a sistemarmi nei bed & breakfast di Rovigo. Senza contare che per risparmiare nel fine settimana preferisco tornare a casa dei miei fratelli nel Veronese, ma spendendo di benzina nei viaggi di andata e ritorno. Finora tra una cosa e l'altra ho speso circa 450 euro, un mese di affitto di un appartamento».

