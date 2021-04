Perde il controllo della moto da cross e si schianta, morto a 21 anni

Ragazzo di 21 anni muore in un incidente con la moto da cross. Lo schianto è avvenuto sabato 24 aprile a Castello di Godego, nel Trevigiano. La vittima, Nicolò Guidolin, ha perso il controllo della moto ed è finito contro un albero vicino a casa, in via Panevecco: quando è arrivato in ospedale la situazione è precipitata e Nicolò è stato stroncato da una emorragia interna.



Incidente in moto

Non sono chiare le cause dello schianto, il ragazzo avrebbe perso il controllo per motivi ancora da accertare, a dare subito l'allarme un amico che era poco distante da lui.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 16:08

