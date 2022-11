Nicoletta Palladini, morta stritolata in vetreria a 50 anni: «I colleghi non si sono accorti di niente»

di Redazione web

Nicoletta Palladini, 50 anni, domenica sera alle 10 ha timbrato il cartellino della Vetreria di Borgonovo. Alle sei del mattino avrebbe dovuto terminare il turno, ma dallo stabilimento non ne è uscita viva. Erano quasi le tre quando la donna, madre di due figli, è rimasta stritolata tra il nastro mobile che trasporta i bicchieri da imballare e la macchina porta bancali ed è morta sul colpo.

Incidente sul lavoro a Borgonovo, Nicoletta Paladini morta schiacciata in vetreria. Aveva 50 anni

Cede il tetto di un capannone, operaio precipita e muore: Francesco aveva 49 anni

Chi era Nicoletta Palladini

Nicoletta era un'operaia specializzata impiegata nella Vetreria in provincia di Piacenza dal 96. Abitava a Borgonovo insieme a marito e due figli. La maggiore è un medico, il più piccolo era iscritto al primo anno di università. Aveva una madre invalida, della quale si prendeva cura insieme ai fratelli. I colleghi la cdescrivono come una donna generosa, volenterosa e ligia alle regole: aveva svolto tutti i corsi di aggiornamento, «l'ultimo di recente e proprio inerente a quella macchina».

La sicurezza in azienda

«Siamo tutti scossi - ha spiegato la responsabile del personale dell'azienda al Corriere della Sera - l’incidente è avvenuto in un reparto in cui, anche per chi non è un tecnico, è evidente non ci siano pericoli. Lì c’è una linea nuova, certificata, c’è tutta la sicurezza possibile. Siamo a fondo linea, l’articolo viene spostato solo, è già raffreddato. Vengono fatti i bancali ma sono le macchine a farli». Nicoletta, che in fabbrica ci lavorava da 26 anni, domenica notte non era sola in reparto, ma pare che nessuno dei colleghi si sia accorto di quanto stava accadendo.

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/XRRpdGgkDo — Leggo (@leggoit) November 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA