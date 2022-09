Nicole, 10 in pagella in tutte le materie: la super-studentessa premiata dal presidente Mattarella

di Redazione web

Tutti dieci in tutte le materie ed un diploma con lode, Nicole Messina, una studentessa di Ancona, la cui bravura sarà premiata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che la riceverà al Quirinale per inserirla tra i 25 Alfieri della Repubblica, a cui verrà consegnata una speciale medaglia. La studentessa, la scorsa estate, si è diplomata al liceo scientifico Savoia di Ancona, con una pagella con il massimo dei voti. «Sono molto emozionata non mi aspettavo un premio così importante» ha detto la ragazza al Corriere Adriatico.

Una giusta onorificenza

Ogni anno ogni scuola superiore di Italia può presentare un candidato per ogni indirizzo di studio che abbia conseguito un meritevole profitto nei cinque anni scolastici. «Due settimane fa è arrivata la chiamata dalla scuola, che poi mi ha messo in contatto con l’organizzatrice. A quel punto ho capito che era tutto vero», ha detto l'incredula 19enne di Ancona, che spiega il suo amore per lo studio, con una motivazione interessante. «Quello che ho sempre cercato tramite lo studio non sono tanto i bei voti, ma l’arricchimento personale».

Non solo studio

Nicole, infatti, non ha passato cinque anni china sui libri, ma arricchendo la sua vita sociale, frequentando gli amici, coltivando i proprio hobby come il disegno e lo sport. «Bisogna solo imparare ad organizzarsi. Non è facile, ma ci si può riuscire» ha aggiunto la ragazza che negli anni del liceo ha anche partecipato alle olimpiadi di matematica, fisica e chimica, come a quelle di italiano e filosofia.

Futuro da medico

Dopo il diploma, Nicole sta studiando medicina ma continua ad arricchire la sua voglia di sapere con corsi extra-universitari come economia e letteratura, che le serviranno come adulta di domani. Ma Nicole, dall'alto dei dieci in tutte le materie, ha un consiglio da dare agli studenti più giovani: «Appassionatevi a ciò che studiate. È l’unico modo per andare avanti senza soffrire ed ottenere dei risultati».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 11:41

