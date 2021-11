Rai, appello di giornalisti e intellettuali in difesa dello storico Nicola Rao: «Discriminazione politica»

«Abbiamo appreso da La Repubblica che il giornalista e storico Nicola Rao non sarebbe stato nominato dai vertici Rai direttore di una testata nel recentissimo giro di nomine perché “troppo di destra” per aver scritto libri come 'Il sangue e la celtica'. Ci auguriamo che tutto ciò non risponda al vero. Saremmo altrimenti in presenza di un caso di grave discriminazione culturale e disinformazione aziendale. I libri che nel corso di decenni Nicola Rao ha scritto sugli anni di piombo sono frutto di un enorme, serio e obiettivo lavoro di ricerca storica e indagine investigativa (che ha permesso finanche di riparare a un errore giudiziario, dimostrato dalla sua inchiesta sulle torture ai terroristi rossi). La sua opera, quindi, ha rappresentato e rappresenta una pietra miliare per quanti di noi si sono sempre occupati della materia».

È il testo dell'appello che chiede a Viale Mazzini di fare chiarezza sull'ipotesi di una censura a carattere politico nei confronti di Nicola Rao, attualmente vicedirettore della Tgr. L'appello è stato firmato da un nutrito gruppo di scrittori, intellettuali, magistrati e giornalisti, tra i quali Aldo Cazzullo, Luca Telese, Guido Salvini, Vittorio Macioce, Andrea Ungari, Gianremo Armeni, Antonella Beccaria, Gigi Di Fiore, Paride Leporace, Nicola Lofoco, Paolo Morando, Gianni Scipione Rossi, Vladimiro Satta, Davide Steccanella, Ugo Maria Tassinari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 20:36

