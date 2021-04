Malore improvviso, Nicola muore a 43 anni: un'intera tifoseria in lutto

Tifoseria bianconera dell'Ascoli calcio in lutto per l'improvvisa morte a soli 43 anni per una malore (probabilmente un infarto) dell'ascolano Nicola Morelli, originario di Montegallo, ma da diverso tempo residente nel capoluogo piceno nel quartiere di Borgo Solestà.

Il tifoso bianconero ha fatto parte dei club Strakaos e Settembre Bianconero e lavorava come operaio. Purtroppo quando è stato rinvenuto privo di sensi per lui non c'era più nulla da fare e per gli operatori sanitari non è rimasto che constatarne la morte.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 12:23

