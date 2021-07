G20 Matera, il professor Frangione è il simbolo di una protesta pacifica: «È il nostro eroe»

Passerà alla storia come un G20 più che virale quello tenutosi a Matera il 29 giugno scorso e che, ad oggi, fa ancora scalpore per l’immagine che ha rilanciato il summit dei Ministri degli Esteri del gruppo delle 20 economie nel mondo.



Mentre i politici percorrevano le strade di Matera per raggiungere il palazzo Lanfranchi dove avrebbe avuto luogo l’incontro, uno spettatore insolito si è fatto notare.

In uno scenario apparentemente silente fatto di strade blindate, attività chiuse, parcheggi vuoti, gente del posto isolata, il professor Nicola Frangione si è affacciato a torso nudo al balcone della sua residenza, come da consuetudine, attratto dalla musica della street band che animava il corteo dei politici. Sono bastati pochi secondi per catturare quell’immagine con un clic e renderlo più noto dello stesso G20.

In formato verticale, che fa propendere ad una foto scattata da un telefono, l’immagine è circolata da subito sui social, ma non ha ancora un autore identificato.

A Matera dal 7 al 10 luglio il primo Audio-Visual Producers Summit

Lo scatto al professore di inglese, ormai in pensione, sembra aver fatto le veci di un’intera comunità che avrebbero voluto protestare per la propria città blindata da giorni e ferma da oltre un anno, causa pandemia.

Infatti, l’organizzazione per il G20 ha stravolto tutto, lo stesso Museo di palazzo Lanfranchi è rimasto chiuso per oltre 20 giorni, dal 14 giugno al 5 luglio, così come le vie principali, ma anche la sospensione della raccolta dei rifiuti per 24ore o la chiusura di negozi e ristoranti.

Bambina morsa da una vipera salvata dai poliziotti. Il tenero video: «Il tuo sorriso è il regalo più bello»



«Forse dovremmo fare qualche protesta» si vociferava per le vie della città nei giorni precedenti. Ma tutto è rimasto fermo, tranne il gesto inaspettato e involontario del professore che ha contrastato ogni protocollo di sicurezza, riuscendo a rivendicare una protesta mai partita. «Lui è il nostro eroe» si legge nei commenti sui social, sottolineando il paradosso che a guadagnare le prime pagine dei giornali e i clic dei siti online non è stato il summit stesso, bensì un uomo a torso nudo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA