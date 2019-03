Nicola Calipari, 14 anni fa l'omicidio: la Polizia di Stato lo ricorda alla presenza di Giuseppe Conte

Roma, parcheggia la Fiat 500 sui binari del treno e se ne va

Una cerimonia ufficiale nellaa per ricordare, che veniva ucciso il 4 marzo 2005, esattamente 14 anni fa. Alla presenza del presidente del Consiglio,, questa mattina è stato ricordato l'agente ucciso a un posto di blocco statunitense mentre, dopo aver contribuito in maniera determinante al rilascio della giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq, stava raggiungendo l'aeroporto per riportare la giornalista in Italia.La cerimonia si è svolta alla presenza del premier Conte, del vice capo della Polizia con funzioni Vicarie Prefetto Luigi Savina e del Questore Carmine Esposito. Durante la commemorazione il presidente del Consiglio dei Ministri ha deposto una corona d'alloro davanti al bassorilievo, posizionato al primo piano della Questura, dedicato ae realizzato da Ennio Di Francesco. La cerimonia è stata officiata dal Reverendo Cappellano Nicola Tagliente., agente del Sismi e medaglia d'oro al valore militare, da poliziotto aveva prestato servizio proprio alla Questura di Roma, dal 1989 al 2002.