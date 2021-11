Nicholas ed Emanuele, scomparsi a 16 anni: scatta l'allarme a Pesaro. Ricerche in corso

Due studenti pesaresi di 16 anni, Nicholas Urbinati ed Emanuele Pucci, sono scomparsi nella zona di Pesaro: da mercoledì non hanno fatto ritorno a casa. Entrambi frequentano il liceo scientifico Marconi: ricerche sono in corso per i due ragazzi, dopo la denuncia presentata ai carabinieri.

Per la doppia scomparsa è stata infatti presentata denuncia ai carabinieri e delle ricerche se ne sta occupando la protezione civile. Si stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni. L'allarme è stato lanciato anche sui social.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 08:47

