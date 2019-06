Domenica 2 Giugno 2019, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incredibile giugno in. A Sternatia e Poggiardo, in provincia disole, poi la grandine che sembrava neve e infine di nuovo il sole. Così gli abitanti sono scesi in strada a spalare lache ha coperto, copiosa, strade e tetti. Un paesaggio più simile al Natale che non ad un inizio di estate. Al punto da richiedere l'intervento di una pala meccanica per ripulire le vie principali della città. Il tutto, però, è avvenuto con la gente in: uscito il sole, la temperatura è salita di nuovo.