La neve al nord è arrivata: primi fiocchi della stagione prima su Torino, ora in Brianza e su Milano. Dopo una giornata di tregua, è tornato il maltempo e nel pomeriggio sono comparse debole piogge in varie zone del Piemonte: poco fa in Brianza e anche in centro a Milano sono iniziati a cadere fiocchi di neve.



Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale, le precipitazioni si intensificheranno nelle prossime ore su tutto il medio-basso Piemonte. A Milano già pronto il piano neve del Comune, mentre il sindaco Giuseppe Sala ha lanciato un appello ai senzatetto perché si rivolgano ai centri di accoglienza che hanno ancora posto.

FS, ATTIVA PREALLERTA PIANI NEVE E GELO In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per oggi e per la mattina di domani la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. Al momento, è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo.



Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio costante dell'infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l'efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone. Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.



LE AZIONI PREVISTE DA FS Queste le principali azioni previste dal Gruppo FS Italiane: presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari; corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni; allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico. Oltre 200 persone, tra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, sono pronte ad intervenire in caso di necessità per eseguire specifici controlli sull'infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari.



Trenitalia ha previsto misure tecniche e organizzative specifiche per garantire la mobilità delle persone, con locomotive e treni diesel di soccorso pronte a intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Previsto inoltre il potenziamento dei servizi di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate con oltre 400 addetti per fornire informazioni sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto. FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando il canale infomobilità del sito RFI.it, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a fsnews.it, il profilo Twitter di FS.