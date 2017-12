Nevica, traffico in tilt: "Intrappolata nel bus, un'odissea durata sette ore"

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BELLUNO - «Siamnel pomeriggio in perfetto orario con unadi Cortina Express e tutto è filato liscio fino in Cadore; poi ha cominciato a nevicare e oltre San Vito, poco prima di Zuel, lungo l'Alemagna i primi rallentamenti». A raccontare l'incubo della nevicata che ha paralizzato il traffico in alta Val Boite è T.R., una signora che era in viaggio verso la conca ampezzana. I rallentamenti si sono trasformati presto in colonna: qualcuno è sceso dalle auto per fumarsi una sigaretta, qualcun altro scattava foto, altri erano chiusi in auto col motore acceso per far funzionare il riscaldamento. I dieci minuti di attesa tra brevi progressi lungo la strada imbiancata sono diventati mezze ore, poi tutti sono rimasti«È uno scandalo che per raggiungere Cortina in pieno inverno basti una nevicata per mandare in tilt tutto quanto, far saltare appuntamenti, coincidenze, una cosa inaudita», denuncia la sfortunata passeggera della. Ma l'imbuto di Zuel non era l'unico ostacolo: «Anche quando il blocco lungo la statale si è risolto, per raggiungere la zona centrale di Cortina è servita un'altra ora: lentamente ho visto sfilare dal finestrino l'hotel Miramonti e altre case coperte di neve, tra soste e riprese avremo impiegato un'altra ora per arrivare vicino a Corso Italia». L'odissea si è conclusa alle 22.30: la corriera della Cortina Express era partita da Mestre alle 15.