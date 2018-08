Neve a Cortina d'Ampezzo in pieno agosto. Bora a Trieste, esonda un torrente a Pordenone. Nubifragio e allagamenti a Genova Video

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In pieno agosto, ecco la prima neve. Piuttosto abbondante per la verità quella che ha già imbiancato stamattina Cortina d'Ampezzo. Ma il maltempo che imperversa in queste ore praticamete in tutto lo Stivale ha colpisto soprattutto la zona est: i temporali hanno fatto esondare il torrente Grava nel Pordenonese causando anche uno smottamento. La Bora soffia su Trieste a quasi 100 cfhilometri all'ora, mentre un nubigrafio si è abbattuto su Genova provocando allagamenti ma per fortuna nessun problema al cantiere del Ponte Morandi crollato nei giorni scorsi.