Nessuna maestra per Gaetano, la battaglia della mamma per far andare a scuola il figlio autistico

hae vuole andare a scuola, ma non può perché per lui. Il bambino, che vive a, è affetto da, questo richiede un insegnante che durante la scuola possa dedicarsi solo a lui, un sostegno che lo guidi per far in modo che apprenda come tutti gli altri suoi compagni di scuola, perché la scuola è sì un dovere, ma anche un diritto di tutti i bambini.La mamma di Gaetano, Imma, però ha fatto sapere che le cose per lei e il suo bambino stanno diversamente. Il piccolo ogni giorno si sottopone a terapie, riabilitazione, e ogni giorno la donna si batte con strutture inadeguate e personale mancante, lotta che ora si è spostata anche a scuola. Proprio in merito a questo Imma si è sfogata sulla pagina Facebook, La voce di Gaetano, creata proprio per raccontare tutti gli ostacoli che la sua famiglia (e tutte le famiglie che si trovano nella stessa condizione) sono costrette ad affrontare.«Possibile che dobbiamo sempre combattere? Combattere con una sindrome che non lascia scampo, con la gente che ti guarda e ti giudica e adesso anche con lo stato che dovrebbe tutelarti amore mio e invece ti abbandona. Vorrei gridare anche io oggi orgogliosa buon primo giorno di scuola e invece la realtà è questa: Primo giorno di scuola, siamo senza maestra di sostegno, e senza maestra di ruolo, una sola maestra deve pensare a 23 bambini più Gaetano, disabile, 24», ha scritto la donna su Facebook. Poi lo sfogo si è rivolto alla preside: «Una settimana di scuola, una settimana senza maestra di sostegno, sono costretta a portarlo a scuola per un'ora o due massimo, perché non sto tranquilla... Stamattina non sono stata degna nemmeno di un colloquio con la preside, perché "la situazione non è cambiata quindi il colloquio è inutile».Il post di Imma è stato condiviso migliaia di volte e alla fine per il piccolo Gaetano la maestra è arrivata. La mamma ha fatto sapere con un video su Facebook che finalmente il suo bambino potrà continuare ad andare a scuola come ha fatto negli anni precedenti e la sua piccola-grande battaglia è stata vinta. Chi invece ha perso tutto è stato un sistema che non ha reso possibile che un bimbo di 5 anni esercitasse il suo diritto di andare a scuola, a giocare e divertirsi con tutti i suoi compagni.