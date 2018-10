«Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco». Queste le parole che un gruppo di ragazzini ha rivolto a un bimbo di otto anni, figlio di un'italiana e un ivoriano, per poi spruzzargli addosso con lo spray schiuma bianca. È accaduto in un paese in provincia di Bari. È quanto riferisce la edizione barese di Repubblica che ha raccolto il racconto della mamma del bambino.

Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..