Neopatentato si ubriaca e va a sbattere contro tre auto parcheggiate: patente ritirata dopo neanche un giorno

Aveva appena preso la patente, ma se l'è goduta per pochissimo tempo, perché dopo nemmeno 24 ore gli è stata ritirata. Accade a Reggio Calabria dove un ragazzo di 25 anni, di nazionalità filippina, che aveva preso la patente, si è ubriacato e ha provocato un incidente che ha coinvolto quattro auto, compresa la sua.

Prende la patente e si ubriaca

È successo proprio la notte dopo aver conseguito la licenza di guida: forse per festeggiare il traguardo raggiunto, il giovane ha bevuto, si è messo alla guida e ha causato un incidente autonomo, senza gravi conseguenze. Una carambola spettacolare, con la sua auto che ha colpito tre macchine in sosta. Sottoposto a test etilometro dalla Polizia municipale, il 25enne è risultato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore di quasi 4 volte i limiti di legge.



La pattuglia di pronto intervento della Polizia locale subito intervenuta ha constatato, contestualmente all'espletamento dei rilievi del sinistro, lo stato di alterazione ritirando immediatamente la patente. Il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver causato incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica. La sua avventura con la patente è stata breve ma parecchio intensa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 13:15

