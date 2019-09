Neopatentato «vola» a 121 all'ora in centro: patente ritirata, decurtati tutti e 20 i punti

Giovedì 26 Settembre 2019, 18:57

Da neofita della guida, forse amava un po' troppo la velocità: ma imitare Hamilton o Leclerc, gli è costata la patente, che gli è stata ritirata nonostante l'avesse presa da poco. Protagonista della vicenda, a Trieste, un giovane neopatentato che in una zona in cui il limite di velocità era fissato a 50 km/h, viaggiava senza remore a 121 all'ora: per questo motivo la Polizia locale gli ha ritirato la patente decurtandogli tutti e 20 i punti.Si tratta di una delle sei patenti ritirate dalla Polizia locale di Trieste nello scorso weekend in centro città e in particolare all'uscita della galleria di Montebello in direzione Valmaura. I controlli sono stati fatti con il telelaser, il targa system e l'etilometro. Complessivamente sono stati fermati 40 veicoli, 17 le violazioni riscontrate. Nel dettaglio, nove multe hanno riguardato l'eccesso di velocità, di queste sette erano sotto il limite dei 40 chilometri orari il cui superamento comporta il ritiro della patente.Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza sono stati quattro gli automobilisti fermati. Di questi, uno ha provato a darsi alla fuga a bordo di una moto Honda ma è stato fermato ed è risultato con un tasso alcolico di quattro volte superiore agli 0,5 grammi litro previsti per legge. Le altre tre infrazioni hanno riguardato il passaggio con luce rossa al semaforo, la mancanza della patente e il divieto di circolazione.