Neonato muore il giorno del parto e scompare, il disperato appello della mamma: «Ditemi dov'è il suo corpicino»

Giovedì 11 Luglio 2019, 15:34

È come scomparso nel nulla ilgiovane mamma che ieri ha lanciato un disperato appello durante la trasmissione ". Suo figlio è nato morto e del suo corpicino si sono perse le tracce tra l'8 e il 20 giugno scorso. «Ditemi dov'è, voglio sapere la verità e poter piangere da qualche parte», dice Melissa davanti alle telecamere. Il piccolo è scomparso dall'obitorio dell'ospedaleChiunque sappia o abbia notato qualcosa di particolare è chiamato a segnalarlo. Nessuno sa al momento che fine abbia fatto la piccola salma. Melissa non ha potuto abbracciare il suo bambino perché è morto lo stesso giorno in cui è venuto al mondo. Arrivato il momento dei funerali, le hanno comunicato che nella camera mortuaria non c'era il corpo di nessun neonato. «So che vivo non potrà ridarmelo nessuno, ma almeno ho bisogno di seppellirlo», ha aggiunto la ragazza tra le lacrime.Per chiarire le dinamiche del decesso la Procura ha aperto un'inchiesta e ha acquisito il referto dell'autopsia ottenuto dopo il trasferimento del corpo a Roma. La mamma ha raccontato cosa è successo il giorno del parto: «Mi hanno messo sul letto, ma dal monitor già si capiva che il bambino non aveva più battito. Quando è nato hanno cercato di rianimarlo ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita».