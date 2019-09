Neonato morto strangolato in una scarpata: fermata la mamma

Neonato trovato in una scarpata in Alto Adige: strangolato con un panno

Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:00

Lo hanno trovato, ancora con, sotto un cespuglio nel. La testa del nenonato era avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo. La, accusata di omicidio aggravato nei confronti del proprio figlio e di occultamento di cadavere. Lo comunica una nota della Procura.Sono state sentite alcune persone informate sui fatti e sono stati sottoposti a sequestro alcuni oggetti ed indumenti nonché la stanza nella quale la donna soggiornava per motivi di lavoro. Ulteriori elementi sono attesi dall'autopsia.«Nel corso della serata sono state sentite alcune persone informate sui fatti - fa sapere la procura - Sono stati sottoposti a sequestro alcuni oggetti e indumenti nonché la stanza nella quale la cittadina rumena soggiornava per motivi di lavoro. Le indagini sono ancora in corso si è in attesa di avere ulteriori elementi dall'autopsia che è stata disposta».