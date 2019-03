Neonato muore in ospedale ad appena 15 giorni. Il dramma del piccolo Pietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi appena 15 giorni, di, è morto lunedì a Padova, nel reparto di terapia intensiva della divisione di Patologia neonatale: ne parla oggi il quotidiano La Nuova Venezia, che specifica che i genitori sono originari di Campagna Lupia. La causa della morte sarebbe una, una grave forma di malattia all’apparato digerente.Giàa causa di una grave sofferenza all’utero (per via della testa che cresceva più del dovuto), la sua situazione si è complicata a causa della enterocolite, che si èfino a togliergli la vita. Sul corpicino di Pietro, ora restituito alla famiglia, è stata effettuata l’autopsia: i funerali si terranno in forma privata, come richiesto dai genitori.L’enterocolite non è una malattia rara: si tratta di una patologia abbastanza comune, che però in questo caso si è manifestata in modo particolarmente aggressivo. Strappando alle braccia dei genitori il piccolo Pietro, che non è sopravvissuto ai primi 15 giorni di vita.per via di quella che, come in tutti i casi in cui sono coinvolti bimbi in così tenera età, è una vera e propria tragedia.