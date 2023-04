Neonato morto in culla, l'ha trovato la mamma all'alba. Sarà l'esame del medico legale a stabilire le cause del decesso

di Redazione web

Un neonato di 15 giorni è stato trovato morto in culla stamani all'alba. La tragica scoperta è stata fatta dalla mamma nella loro casa di Sora, in provincia di Frosinone. Ma sulle cause del decesso del piccolo non ci sono certezze. Tanto che sarà l'esame del medico legale a stabilire le cause del decesso del piccolo di quindici giorni trovato morto nella culla.

I soccorsi al neonato

È stata la donna a dare l'allarme al 118, intervenuto con un'ambulanza dal vicino ospedale insieme ad una pattuglia dei carabinieri.

Ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso.

La salma è presso la camera mortuaria dell'ospedale SS trinità a disposizione dell'autorità giudiziaria di Cassino.

