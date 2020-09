Neonato trovato morto in un'aiuola: il corpicino scoperto da un passante

I carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale. Si attende l'arrivo del medico legale per un primo esame esterno.



Galatina, nasce in ospedale e muore dopo 5 minuti: choc in sala parto Un neonato è stato trovato morto in strada a Roccapiemonte Salerno ). Il corpicino, questa sera intorno alle 19, è stato notato in un'aiuola di via Roma da un residente che ha dato l'allarme.I carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale. Si attende l'arrivo del medico legale per un primo esame esterno.

I dettagli ancora non si conoscono. Sul posto, in una località periferica di Roccapiemonte, ci sono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e il sostituto procuratore di Nocera Inferiore Roberto Lenza per le verifiche e gli accertamenti tecnici. Ma la notizia è di quelle che lasciano senza fiato: è stato trovato un feto dietro ad una siepe, avvolto in un lenzuolo. Aggiornamenti in corso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 21:31

