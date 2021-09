Neonato in gravi condizioni: ha contratto il covid dalla madre positiva e non vaccinata

È in gravi condizioni un neonato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova: è stato infettato dalla madre non vaccinata e risultata positiva al covid. Alla nascita, il bimbo non presentava il virus e il tampone aveva dato esito negativo.

A rendere nota la vicenda è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella conferenza stampa sui dati Covid di oggi.

Dopo la nascita, essendo negativi, era stato possibile autorizzare le dimissioni per far rientrare mamma e figlio a casa. Ma, dopo qualche giorno, allattato dalla donna, il bimbo ha iniziato a manifestare i sintomi del contagio. La donna si è ripresentata in ospedale, e la diagnosi era chiara: il neonato aveva contratto il virus Sars-Cov2, probabilmente dal contatto con la madre e l'allattamento, che tuttavia non è un comportamento sconsigliato dai medici per le neo mamme positive.

