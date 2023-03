Neonato ha una crisi respiratoria, i parenti picchiano a sangue il ginecologo: «Colpito in testa con un tirapugni»

di Redazione Web

Un altro caso di violenza contro i medici, l'ennesimo denunciato dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', gruppo Facebook che denuncia le aggressioni ripetute agli operatori sanitari a Napoli e dintorni. Protagonista, suo malgrado, dell'ultimo episodio è un ginecologo, che è stato aggredito e ferito all'interno del Policlinico della Seconda Università di Napoli: a picchiarlo i genitori di un neonato che aveva avuto una crisi respiratoria.

Il medico colpito con un tirapugni

Il medico è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato medicato alla testa: non è ancora chiaro come sia stato colpito. Secondo la ricostruzione di 'Nessuno tocchi Ippocrate', tutto è iniziato quando il neonato ha avuto una crisi respiratoria all'interno del nido. «Il piccolo, già con sofferenza pre e perinatale - è spiegato - è stato immediatamente trasferito alla Terapia intensiva neonatale. I parenti, venuti a conoscenza dell'accaduto, non sappiamo per quale motivo, se la sono presa con il ginecologo di guardia e lo hanno preso a pugni al volto. Addirittura sembrerebbe attraverso l'utilizzo di un tirapugni in ferro». Il professionista, «particolarmente stimato è caduto al suolo esanime: le forze dell'ordine, intervenute in un secondo momento - è scritto nella ricostruzione del gruppo social - hanno identificato gli aggressori».

