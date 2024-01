Neonato nel cassonetto, si chiama Lorenzo e sta bene. Il 15enne che lo ha trovato: «Ho visto il sacchetto e sentito come un miagolio»

Si chiama Lorenzo e sta bene il neonato ritrovato in un bidone dell'immondizia dentro un sacchetto di plastica con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati, a Villanova Canavese, nel Torinese, la sera del 13 gennaio. Il piccolo ha superato senza complicazioni la notte e le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. Il nome è stato scelto dai medici dell'ospedale di Ciriè, che l'hanno preso in cura dopo l'intervento dei carabinieri e del personale del 118. Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale, coordinati dalla procura di Ivrea, per ricostruire l'accaduto

Come sta il piccolo

«Fortunatamente dal suo abbandono al ritrovamento non è passato molto tempo, ma è arrivato in ospedale in ipotermia - spiega il primario della pediatria Adalberto Brach del Prever - quindi dal suo arrivo è tenuto in incubatrice per motivi di sicurezza, ma è in buone condizioni di salute.

Il ritrovamento

Lorenzo è stato trovato da un 15enne, il primo si è accorto di lui nel cassonetto. «Sono uscito di casa perché dovevo aprire il portone a mio fratello e per fortuna mi è caduto l'occhio vicino ai bidoni dell'immondizia», ha raccontato. «Ho visto questo sacchetto rosso e ho sentito come un gatto che si lamentava. Quando ho capito che era un bambino sono corso subito in casa. Ho chiamato il papà e la mamma. L'abbiamo subito preso e portato in casa in attesa dell'arrivo dell'ambulanza».

Paolo Secondo Laforet, il papà dell'adolescente, ha chiamato i soccorsi e ha parlato coi carabinieri. «Sono arrivati subito - racconta il genitore - e dopo qualche minuto l'ambulanza. In quei momenti non sai mai come passa il tempo. È stata un'emozione fortissima. Trovare un bimbo così piccolo è una cosa incredibile».

