Neonata salva grazie alle preghiere, per questo miracolo Suor Elisa Martinez sarà beata

di Redazione web

Suor Elisa Martinez sarà beata: nel 2018 riuscì a salvare la vita a una bambina tramite le sue preghiere. Proprio per questo, Papa Francesco le ha attribuito il miracolo e il suo percorso di beatificazione sarà avviato a breve. La storia di suor Elisa e dalla bambina di Loreto (Ancona), ha commosso il mondo.

Malore improvviso durante lo spoglio delle primarie Pd: Daniele si accascia e muore al seggio

«Mi sento poco bene, vado in bagno»: malore improvviso, la fidanzata lo trova morto pochi minuti dopo

La storia

Era il 2017 quando una giovane mamma di Loreto scoprì che la sua bambina (ancora nel suo grembo) era affetta da gravi patologie: le erano state diagnosticate trombosi e occlusione completa calcificata dell’arteria ombelicale sinistra fetale con esteso infarto placentare. Tutte queste patologie avrebbero compromesso in modo serio la vita della bambina che invece è nata completamente in salute il 19 marzo 2018 all'ospedale di Rimini. Le preghiere hanno salvato la neonata.

La Fede delle Suore Figlie di Santa Maria di Leuca

Per tutto il periodo della gravidanza e poi anche durante il parto, la madre superiora delle Suore Figlie di Santa Maria di Leuca, Ilaria Nicolardi ha condotto una serie di preghiere per chiedere il miracolo per intercessione della madre fondatrice, suor Elisa Martinez, morta a Roma nel 1991 e dichiarata venerabile nel 2021.

Il 24 gennaio 2018, alla fine di una novena indirizzata a Suor Elisa presso la sua tomba, i genitori erano andati a fare un'ecografia dalla quale risultavano evidenti i miglioramenti di tutti i parametri della bambina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA