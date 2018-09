Neonata muore dopo il parto, dramma in ospedale. 4 indagati per omicidio colposo

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo scorso 25 agosto una bambina neonata morì subito dopo il parto all’ospedale di: per quella tragedia quattro medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, dopo che la famiglia della piccola aveva chiesto l’intervento dei carabinieri e della Procura, che ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola aprendo un fascicolo per omicidio colposo.La gravidanza non aveva avuto alcun problema, così come il parto: è possibile che la morte sia avvenuta a causa di complicazioni nell’ultima fase, quando non è più possibile intervenire con un taglio cesareo, forse a causa del cordone ombelicale. «È una tragedia che ha colpito famiglia e operatori», commentano dall’ospedale, come scrive Repubblica.I medici indagati sono un ginecologo, un neonatologo e due ostetriche, e sono difesi dagli avvocati Piero Monti e Paolo Strozzi. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto da parte della Procura, a tutela dei medici che potranno ora nominare i loro consulenti per assistere all’esame autoptico.