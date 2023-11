Neonata morta in culla, arrestati i genitori: «Ustioni sul corpicino dopo il bagnetto in casa»

di Redazione web

Sviluppi sulla piccola neonata morta in culla lo scorso 2 settembre a Santa Maria a Vico, nel Casertano. Sono stati arrestati dai carabinieri su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere Emanuele Savino, 26 anni, e Anna Gammella, 19 anni, genitori della piccola, per le scottature riportate dopo un bagnetto in casa. Sui due, che hanno altri due figli piccoli (entrambi i bimbi sono stati tolti alla coppia) si erano immediatamente concentrati i sospetti dei carabinieri e della Procura, che li aveva iscritti nel registro degli indagati per omicidio e maltrattamenti. Ad incastrarli l'esame autoptico e i messaggi scambiati in chat.

